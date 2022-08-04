الخميس 04 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

«الدفاع الشعبي» تنظم تدريبين لإدارة الأزمات ببورسعيد والوادي الجديد

أنشطة مكثفة لقوات
أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى
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نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بكلٍ من محافظتى "الوادى الجديد وبورسعيد" بجميع أجهزتهما التنفيذية خلال يوليو، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

وبدأ التدريب المشترك بعرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات فى بعض المحافظات خلال الفترة السابقة لمجابهة الأزمات المماثلة من خلال الاستغلال الأمثل لموارد محافظتى "الوادى الجديد وبورسعيد" والمحافظات المجاورة طبقًا للتنسيقات المتفق عليها.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، وكذا المرور على معسكر الإيواء العاجل، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتهما الفنية ومدى جاهزيتهما، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملى للتدريب على نجدة هدف حيوى بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف للتأكيد على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

واُختتم المشروعان بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وفى إطار تنمية روح الولاء والانتماء، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات وأعضاء النقابات وطلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية الكبرى منها العاصمة الإدارية الجديدة ومصنع الرخام والجرانيت ومشروعات مدينة الجلالة.

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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