مصرع طفل غرقًا بحوض رى أرض زراعية فى الدقهلية

لقى طفل بمحافظة الدقهلية، مصرعه غرقًا داخل حوض خاص بري أرض زراعية بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين، حيث ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الضهرية بغرق طفل بمياه حوض خاص بري أرض زراعية بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبيَّن مصرع "السيد وحيد"- 4 سنوات- ومقيم طرف أسرته بذات القرية، وبسؤال والده "وحيد.م.ع"- 30 سنة- بائع خضروات، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه حال لهو نجله أمام منزله انزلقت قدماه وسقط بمياه حوض خاص بري أرض زراعية مجاورة لمنزله وتمكن من انتشاله من المياه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.