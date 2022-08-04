5 مصابين بانقلاب أتوبيس في ترعة بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب أتوبيس فى ترعة في أبو حماد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، باستقبال مستشفى أبو حماد المركزى: حسام.م.س 38 سنة مصاب بكسر بالرسغ الأيمن، وعبد الحميد.ع.ع 35 سنة مصاب بكسر بالرسغ الأيمن، وعبد الرؤوف.م.م 48 سنة مصاب بجرح بالجبهة، وعنيم.ش.غ 45 سنة مصاب بكدمات بالظهر، وعصام.م.ب 55 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين إصابتهم بسبب انقلاب أتوبيس كانوا يستقلونه فى ترعة الشباب بطريق الجعفرية، اتجاه مدينة العاشر من رمضان.

وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.