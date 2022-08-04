الخميس 04 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مقتل طالب على يد صديقه فى مدينة الخصوص بالقليوبية

الامن
الامن
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لقى طفل مصرعه خلال مشاجرة مع طالب في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث تطور المزاح لمشادة كلامية تطورت لمشاجرة، سدد خلالها المتهم طعنة للمجني عليه، باستخدام قطعة زجاج مكسورة، أدت لإصابته بجرح طعني نافذ أعلى البطن، وجرى نقل المصاب لمستشفى المطرية بالقاهرة، إلا أنه توفى أثناء محاولات إسعافه، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وحبس المتهم بأحد مراكز التأهيل لحين انتهاء التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي لمناظرة جثمان القتيل.

التفاصيل

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية بالقاهرة، باستقبال طالب مصاب بجرح طعني نافذ أعلى البطن، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، جراء مشاجرة حدثت بينه وبين جاره بسبب خلافات الجيرة.

على الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفل «يوسف.أ.ه»، 11 سنة، خلال مشادة كلامية بينه وبين «م.م.ل.س»، 14 سنة، بسبب المزاح، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بقطعة زجاج مكسورة، فأحدث إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن، جرى نقل المصاب لمستشفى المطرية بالقاهرة؛ لمحاولة إسعافه إلا أنه توفى أثناء تقديم العلاج اللازم له.

وزارة الداخلية مدينة الخصوص محافظة القليوبية مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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