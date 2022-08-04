أستاذ بجامعة سوهاج يفوز بمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فوز الدكتور محمود عبد العاطي، مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، بمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات 2022-2026.

وقال الدكتور صقر، في بيان للأكاديمية اليوم الخميس، إنه تقديرًا لدور مصر الرائد في إفريقيا تم انتخاب مصري لمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات لدول شمال إفريقيا لمدة أربعة سنوات 2022-2026 وذلك في الانتخابات التي أجريت في الكونغو برازافيل على هامش المؤتمر العام للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للرياضيات بحضور رئس الوزراء ووزير التعليم العالي وعدد من الوزراء في حكومة دولة الكونغو برازفيل وتحت رعاية رئيس الدولة.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي للرياضيات هو منظمة تهتم بالشأن العلمي لعموم دول إفريقيا ومقره في المغرب ويهدف إلى دفع التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال ربط الرياضيات بالتكنولوجيا الحديثة والابتكار والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن الاتحاد لديه هدف ثلاثي الأبعاد يتمثل في السعي إلى تحقيق التميز من خلال الاعتراف بالعلماء والمتفوقين؛ وتوفير وظائف استشارية وفكرية لصياغة استراتيجيات القارة وسياساتها العلمية؛ وتنفيذ البرامج الرئيسية لتطبيقات الرياضيات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تؤثر على التحديات الإنمائية من خلال وضع خطط مدروسة وتوفير منصات للتمويل، ومن أنشطته أيضًا تم عمل تحالف من أجل تسريع التميز في علوم الرياضيات في إفريقيا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عبد العاطي والذي يشغل منصب مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج وأستاذ المعلوماتية والأمن السيبراني يعد واحدا من أبرز علماء الرياضيات في مصر، حصل على أعلى الدرجات العلمية في مجال تخصصة مثل درجة دكتوراه العلوم D. Sc. في المعلوماتية الكمية ودرجة الدكتوراة في ميكانيكا الكم والرياضيات التطبيقية، وله نشاط ملحوظ في تنظيم المؤتمرات وورش العمل وشارك ونظم العديد من الأنشطة العلمية داخلياً وخارجياً.

ونشر العديد من البحوث الرائدة وذات الأصالة العالية في مجال تخصصه وله عدد 244 بحثا منشورة في مجلات عالمية محكمة، وتطورت بحوثه بحيث واكبت التطور العالمي ويتضمن مجال الإنتاج العلمي على مجموعة من الموضوعات المختلفة في مجال المعلوماتية الكمية وتطوير الحاسبات إلى حواسب كمية (لا ترى بالعين المجردة - ميكروسكوبية) تستخدم أسس ميكانيكا الكم بدلًا من الطرق التقليديـة، وركزت على النقل الآمن للمعلومات ومنع أي وسيط متجسس من الحصول على المعلومات المرسلة عبر الشبكات، والتشفير الكمي، وبناء وحدات المعلوماتية الكمية وبناء الحاسبات الكمية، ودراسة بعض النماذج الجديدة لتفاعل المواد مع مجال الليزر أو مرنن نانو ميكانيكي، ووضع بعض النماذج الجديدة التي تصف تفاعل النقاط الكمية أو المواد فائقة التوصيل للتيار الكهربي أو الأيونات المحبوسة أو البلورات الفوتونية مع المجالات الكهرومغناطيسية.

والدكتور محمود عبد العاطي صاحب فكرة مشروع معامل التأثير العربي والذي أعطى زخما كبيرا جدًا للإنتاج الفكري العربي، وقام بتأسيس عدد كبير من المجلات العلمية العالمية، انتخب في العديد من أكاديميات العلوم والمؤسسات العلمية، فقد انتخب عضو مجلس إدارة جمعية الرياضيات المصرية، عضو اللجنة القومية للاتحاد الدولي للرياضيات، زميل معهد الفيزياء الإيطالي، كما ورد اسمه ضمن قادة العالم الإسلامي ومجموعة علماء الصدارة في العلوم والهندسة على صعيد العالم الإسلامي في آخر عشر سنوات، ومنحته دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية وبطاقة الهوية الإمارتية في فئة العلماء الموهوبين.

ومُنح العديد من الجوائز على رأسها جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الأساسية، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في فئة أفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط و جائزة أمين لطفي، جائزة فايزة الخرافي، جائزة أكاديمية العالم الثالث، جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب من الأردن وغيرها الكثير من الجوائز.