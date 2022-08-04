منها تأخير الإفطار.. 10 تغييرات لروتين الحياة اليومية لتعيش حياة أطول

تعد التغييرات البسيطة في روتيننا حياتنا اليومية، أكثر فائدة من صالة الألعاب الرياضية، فبمجرد إجراء تعديلات بسيطة على روتين حياتنا يمكن أن يضيف عقودًا من الحياة الصحية.

ووفقًا لموقع"the sun " تقول الدكتورة جوليا جونز، كبيرة علماء الأعصاب، التغييرات على الحياة اليومية مهما كانت بسيطة، يمكن أن يكون مفتاح العيش لفترة أطول، والوقاية من المرض وفقدان الوزن، ونشارك في السطور التالية أهم عشر نصائح في هذا الشأن.

1- عدم تأجيل الفطور

يمكن أن يؤدي عدم تأخير وجبة الإفطار بضع مرات في الأسبوع إلى منح الخلايا الوقت الكامل الذي تحتاجه للقيام بأعمال الإصلاح الأساسية، مما يقلل من خطر الإصابة بكل شيء بدءًا من السرطان وحتى مرض السكري من النوع 2.

2- فكر في 30 نوعا من الخضروات والفاكهة أسبوعيا

أظهر البحث أن الأشخاص الذين لديهم تنوع أكبر من بكتيريا الأمعاء لديهم خطر أقل للإصابة بالمرض لكن تناول نفس الفاكهة والخضار كل يوم لا يعزز التنوع، لذا يجب أن تعمل على تجربة 30 نوعًا مختلفًا في الأسبوع لتعزيز تنوع القناة الهضمية، حيث تعمل الفواكه والخضروات المجمدة بشكل جيد، لذا اشترِ منتجات مجمدة مختلفة بكميات كبيرة لتقليل التكاليف.

3- مزيد من الحركة يوميا

أنت لا تحتاج إلى تمرين كامل في صالة الألعاب الرياضية، ولكن توقف عن استخدام المصعد واصعد إلى السلم، أو المشي بشكل أسرع ستنجح دفعات قصيرة - ببساطة اضبط بعضها إذا كانت عاداتك.

4- حماية الجلد

كل أعضائنا تتقدم في العمر بسرعات مختلفة، وهناك ساعات بيولوجية تعمل بمعدلات مختلفة داخلنا، حيث تتقدم بشرتنا في الواقع بشكل أسرع وهذا يعني أننا بحاجة إلى مزيد من العناية بها، وعندما يعاني الجلد ، فإنه لا يتعرض فقط للتلف في خلاياه ، بل يرسل أيضًا جزيئات إشارات ضارة عبر مجرى الدم والتي يمكن أن تصل إلى أجزاء أخرى من الجسم وتبدأ في حدوث مشاكل في مكان آخر، استخدم دائمًا واقيًا من الشمس عالي الحماية من الشمس .

5- الحفاظ على صحة الأمعاء

أمعاؤنا هي موطن لكثير من البكتيريا الميكروبية وعندما لا تكون متوازنة ، قد تتعرض صحتنا لمشاكل.

حافظ على صحة أمعائك عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على البكتيريا الحية المعروفة باسم "البروبيوتيك" بانتظام على سبيل المثال ، مشروبات الكمبوتشا والكفير والزبادي الحي.

6- قم بعمل قائمة لما تريد إنجازه

تساعد القوائم الخاصة بالأشياء المطلوب إنجازها في تفكيك عقولنا وتقليل التوتر مجرد كتابة واحدة تنتج تغييرات في الدماغ ، مما يقلل من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، وبعد ذلك، بمجرد وضع علامة على بعض الأشياء بنجاح ، سيتم إطلاق الدوبامين الكيميائي في المخ.

7- خذ عقلك للنزهة

يمكن أن يبدأ الضرر الذي يلحق بالدماغ قبل سنوات طويلة من ظهور الأعراض ، خاصة إذا كنا نعاني من زيادة الوزن.

وتبين أن الأدمغة تتقلص مع نمو محيط الخصر، تأكد من حصول عقلك على إمدادات جيدة من الدم وإشارات مهدئة عن طريق المشي في الهواء الطلق في الطبيعة كل يوم.

وتحتاج أيضًا إلى تحدي الدماغ طوال الحياة من خلال تعلم مهام جديدة ومعقدة لبناء روابط جديدة - حاول تعلم آلة موسيقية أو لغة جديدة.

8- التعرض لظروف شديدة الحرارة أو البرودة لفترات قصيرة

التعرض لظروف شديدة الحرارة أو شديدة البرودة من المحتمل أن يهدد حياة جسم الإنسان.

لكن وضع أنفسنا في هذه البيئات لفترات قصيرة ينشط مسارات طول العمر في خلايانا من أجل تأثيرات صحية إيجابية.

9- التدريب لتقوية العضلات

يؤدي فقدان الأنسجة العضلية إلى الضعف، وزيادة خطر السقوط والكسور كما أنه يقلل من فعالية جهاز المناعة لديك.

للتغلب على هذا الانخفاض ، تحتاج إلى زيادة الحمل على العضلات بانتظام.

قم بحركات بطيئة الحركة التي تجعل عضلاتك الأكبر تصل إلى نقطة التعب - حاول القيام بتمارين الضغط أو القرفصاء ببطء شديد حتى لا تتمكن من القيام بأي شيء آخر.

10- الحفاظ على ساعات نوم كافية تخلص من التوتر

يؤدي إطلاق المواد الكيميائية المسببة للإجهاد إلى إتلاف أنسجة المخ، لذا فالنوم الجيد مهم جدًا لصحتنا، والحصول على ما يكفي منه يساعد في الحفاظ على لياقتك البدنية ، ويساعد على صحتك العاطفية والعقلية ، ويمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على وزن صحي .

وفي الوقت نفسه ، قد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو اضطرابات في الدورة الليلية إلى الشعور بالإرهاق، وزيادة التوتر.