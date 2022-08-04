الخميس 04 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الجزائر تسجل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
ads

سجلت الجزائر، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في أرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا بإجمالي ١٢٠ إصابة جديدة، في الوقت الذي لم يتم إحصاء فيه أي حالة وفاة، خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٧ ألفا و٧٧٧ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٩ ألفا و٩٠٠ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.

 

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

 

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. مصادر تكشف نسبة النجاح وإعلان الأوائل

ضبط الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف بمستشفى المنصورة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

بعد نشر «فيديو المشرحة».. والد نيرة أشرف يكشف الإجراءات التى سيتخذها

التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 تم بدقة كاملة ولم يُظلم طالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الإبادة النووية.. العودة المُرة إلى فشل السلم والأمان الدولى

كريم فرغلى

كاملة أبوذكرى.. الموهوبة الواعية

عبد الرحيم طايع

معضلات المؤسسات الحكومية الخدمية

مدحت بشاى

" زويل" و حلم بناء القاعدة العلمية

محمد العسيري

فى الطريق إلى طماى الزهايرة

خالد عكاشة

مقتل الظواهرى.. كيف جرى وماذا ينتظر القاعدة؟

ماجد حبته

الغيوم التايوانية المواتية!

د هند جاد

حتى لا نتحول لضيوف فى منازلنا

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"