إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارة بشجرة فى الإسماعيلية

شهد طريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعي، دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، حادث اصطدام سيارة بشجرة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.



كان قد تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بشجرة على طريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعي، دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.



كما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.