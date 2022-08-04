الخميس 04 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

مواقيت الصلاة اليوم 4-8-2022 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يهتم القراء بمتابعة مواقيت الصلاة، ليؤدوها في مواعيدها، وتختف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى داخل مصر، وتنبه دائمًا دار الافتاء المصرية المصريين بمراعاة فروق التوقيت في الصلاة والالتزام بـ مواقيت الصلاة في محافظاتهم.

 

مواعيد الصلاة اليوم 

وتنشر الدستور خدمة مواقيت الصلاة اليوم 4-8-2022 في مصر، لأكبر المحافظات في مصر.

                             

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة 

  • موعد صلاة الفجر 3:36  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:01 ص
  • موعد صلاة العصر 38: 3 م
  • موعد صلاة المغرب 6:50 م
  • موعد صلاة العشاء 8:16 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية         

  • موعد صلاة الفجر 3:37 ص
  • موعد صلاة الظهر 12:06
  • موعد صلاة العصر 3:45
  • موعد صلاة المغرب 6:56 م
  • موعد صلاة العشاء 8:24 م.

     

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد 

 

  • موعد صلاة الفجْر 3:29 ص
  • موعد الشروق 5:09 ص
  • موعد صلاة الظُّهْر 11:57 ص
  • موعد صلاة العَصر 3:36 م
  • موعد صلاة المَغرب 6:45 م
  • موعد صلاة العِشاء 8:13 م
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مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

  • موعد صلاة الفجر 3:30ص
  • موعد صلاة الظهر 11:57 ص
  • موعد  صلاة العصر 3:35 م
  • موعد صلاة المغرب 6:47 م
  • موعد صلاة العشاء 8:13  م.

 

مواقيت الصلاة اليوم بشرم الشيخ

 

  • موعد آذان و صلاة الفجر 3:31
  • موعد  صلاة الظهر 11:49
  • موعد صلاة  العصر 3:22 م
  • موعد صلاة المغرب 6:34 م
  • موعد صلاة العشاء 7:57 م.

 

 

 

مواقيت الصلاة اليوم فى الوادى الجديد 

 

  • موعد صلاة  الفجر       03:59 ص
  • موعد صلاة  الشروق    05:26 ص
  • موعد صلاة  الظهر      12:04 م
  • موعد صلاة  العصر     03:32 م
  • موعد صلاة  المغرب    06:42 م
  • موعد صلاة  العشاء     08:12 م

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 برقم الجلوس

 

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان 

 

  • وقت صلاة الفجر 3:45  صباحا
  • موعد صلاة الظهر 11:55 ص
  • موعد صلاة العصر 22: 3 م
  • موعد صلاة المغرب 6:36 م
  • موعد صلاة العشاء 7:56 م

دعاء الصباح لجلب الرزق وقضاء الحوائج

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة اليوم في أسوان مواقيت الصلاة اليوم فى الوادى الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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