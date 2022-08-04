مواقيت الصلاة اليوم 4-8-2022 فى مصر

يهتم القراء بمتابعة مواقيت الصلاة، ليؤدوها في مواعيدها، وتختف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى داخل مصر، وتنبه دائمًا دار الافتاء المصرية المصريين بمراعاة فروق التوقيت في الصلاة والالتزام بـ مواقيت الصلاة في محافظاتهم.

مواعيد الصلاة اليوم

وتنشر الدستور خدمة مواقيت الصلاة اليوم 4-8-2022 في مصر، لأكبر المحافظات في مصر.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:16 م

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:24 م.

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد

موعد صلاة الفجْر 3:29 ص

موعد الشروق 5:09 ص

موعد صلاة الظُّهْر 11:57 ص

موعد صلاة العَصر 3:36 م

موعد صلاة المَغرب 6:45 م

موعد صلاة العِشاء 8:13 م

مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:30ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:13 م.

مواقيت الصلاة اليوم بشرم الشيخ

موعد آذان و صلاة الفجر 3:31

موعد صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22 م

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:57 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى الوادى الجديد

موعد صلاة الفجر 03:59 ص

موعد صلاة الشروق 05:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد صلاة العصر 03:32 م

موعد صلاة المغرب 06:42 م

موعد صلاة العشاء 08:12 م

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان