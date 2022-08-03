منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر ويتأهل لنهائى كأس العرب

استطاع منتخب مصر للشباب مواليد 2003، التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على نظيره الجزائري في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة ‎أبها، السعودية.

وافتتح صلاح باشا لاعب منتخب مصر للشباب التسجيل في شباك الجزائر بالدقيقة العاشرة، وألغى حكم الراية هدفًا للمنتخب الجزائري في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وسجل عبدالرحمن رشدان لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في شباك الجزائر بالدقيقة 40، وقلص منتخب الجزائر الفارق بهدف في شباك منتخب مصر، سجله لحلو أخريب في الدقيقة 70.

وأحرز محمد إبراهيم لاعب منتخب مصر الهدف الثالث بالدقيقة 75، في شباك منافسه الجزائري، لتنتهي المباراة بنتيجة 3/1.