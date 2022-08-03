الأربعاء 03 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استعجال تحريات المباحث حول مقتل مسن داخل شقته بإمبابة

جثة
جثة
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تجرى النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة العثور على مسن مقتول داخل شقته بدائرة قسم شرطة امبابة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغًا من الأهالي بالعثور على مسن مقتول داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد. أ» في العقد الثامن من العمر في صالة شقته وسط بركة من الدماء.

وبالفحص تبين إصابته بتهشم في الجمجمة بعد التعدي عليه بآلة حادة، وأنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود بعثرة أو اختفاء أي شيء من الشقة، وكشفت المعاينة أن المجني عليه يقيم بمفردة وأن نجله يقيم في شقة أخرى بذات الطابق.

وأوضحت التحريات أن سكان العقار سمعوا أصواتا مرتفعة وبالنزول إليه لاستطلاع الأمر وجدوا باب شقة المجني عليه مفتوحًا، وهو ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

النيابة العامة تحقيقات مسن إمبابة شقته

رئيس التحرير

وائل لطفي

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