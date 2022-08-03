الأمم المتحدة تستعد لفتح تحقيق فى استهداف سجن أولينيفكا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،اليوم الأربعاء، أنه سيطلق بعثة تحقيق لكشف "الحقيقة" بشأن عملية القصف التي طالت سجن أولينيفكا في منطقة انفصالية موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، الأسبوع الماضي، استجابة لطلبات من كييف وموسكو.

وخلفت عملية قصف على سجن أولينيفكا حيث كان يحتجز جنود أوكرانيون أسروا في ماريوبول، عشرات القتلى بحسب ما أعلنه الجيش الروسي.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي: "قررت إطلاق بعثة تحقيق" بعدما "تلقيت طلبات من روسيا الاتحادية وأوكرانيا"، مشيرا إلى أن ليس لديه سلطة إجراء "تحقيقات جنائية".

وأضاف جوتيريش: "يجري إعداد الشروط المرجعية لبعثة التحقيق هذه"، معربا عن أمله في أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا بشأنها.

وتابع: "نأمل في الحصول على كل تسهيلات الوصول من الطرفين والاستحصال على البيانات اللازمة لاستبيان حقيقة ما حدث"، موضحا أنه يبحث عن الأشخاص المناسبين "المستقلين والذين يتمتعون بالكفاءة" لإشراكهم في هذه المهمة.

تفاصيل مجزرة سجن أولينيفكا

واتهمت المخابرات الأوكرانية، مجموعة فاجنر العسكرية الروسية ورئيسها يفجيني بريجوجين بالوقوف وراء قصف سجن يُحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيّون في منطقة تُسيطر عليها روسيا التي أعلنت أنّ 40 سجينًا وثمانية من موظّفي السجن قُتلوا.

وقالت المخابرات في منشور لها على “تليجرام”: "القصف تم من قبل مجموعة فاجنر الروسية بناء على تعليمات شخصية من يفجيني بريجوجين، دون تنسيق مع قيادة وزارة الدفاع الروسية".

واعتبرت أن القصف حدث "للتغطية على سرقة الأموال المخصصة لصيانة المركز قبل أن تصل في 1 أغسطس، لجنة من روسيا للتحقق من إنفاق الأموال المخصصة وظروف احتجاز السجناء"..

ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن مقتل عشرات السجناء في سجن تسيطر عليه روسيا يظهر ضرورة وجود اعتراف قانوني واضح بأن روسيا دولة راعية للإرهاب.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو في وقت متأخر من الليل "أناشد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. هناك حاجة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وهو مطلوب الآن".