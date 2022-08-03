الخميس 04 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

حبس مسجل خطر انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر ارتدى زى ضابط شرطة برتبة مقدم، للنصب على المواطنين في منطقة العمرانية، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا بتضرر أحد المواطنين من شخص انتحل صفة ضابط، مستخدما الزي الميري للشرطة برتبة مقدم. 

وبتشكيل فريق بحث لكشف حقيقة  البلاغ توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا "له معلومات جنائية مسجلة" انتحل صفة ضابط شرطة وارتدي الزى الميري برتبة مقدم وقام بالنصب علي المواطنين.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة والقبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة حبس مسجل زى ضابط شرطة النصب العمرانية تحريات جهات التحقيق

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