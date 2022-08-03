الأربعاء 03 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 6 أشخاص جراء تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات وكسور .

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بوقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي طريق "الجعفرية - كوبري الشباب" بمركز أبوحماد بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الجنونية، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزي لعلاجهم، ورفع أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب مهندس فنى من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة السيارتين وتحديد مدى صلاحيتها؛ للسير على الطريق من عدمه وتكثيف تحريات حول الواقعة.

محافظة الشرقية حادث أتوبيس سيارة ملاكي اصابة 6 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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