الأربعاء 03 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

للموسم الثاني على التوالى .. وادى دجلة بطلًا لدورى التنس بعد فوزه على الأهلى بنتيجة 7-2

جريدة الدستور
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توج فريق وادى دجلة، ببطولة الدوري العام للتنس "رجال"، للموسم الثاني على التوالي، بعد تحقيقه الانتصار في المباراة النهائية على النادي الأهلي بنتيجة 7-2، ليضيف الفريق بطولة جديدة لدولاب بطولات أندية وادى دجلة، والذي يضم كؤوس ودروع لمختلف الألعاب الرياضية بمنافسات محلية وقارية ودولية.

وحقق فريق وادى دجلة "رجال"، أداءً طبيًا خلال منافسات دوري التنس، وحقق انتصارات في كل المباريات التي خاضها وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق وادى دجلة الفوز في دور المجموعات على ناديي الزهور بنتيجة 8-1، وسبورتنج بنتيجة 9-0، وفي دور الثمانية تغلب على هليوبوليس بنتيجة 8-1، ليصعد لدور نصف النهائي ويفوز على نادي سماش بنتيجة 9-0، ليتأهل إلى النهائي ويهزم النادي الأهلي بنتيجة 7-2.

وتضم قائمة فريق وادى دجلة للتنس العديد من العناصر المميزة في اللعبة أبرزهم: محمد صفوت، عمرو العسراوي، أدهم جابر، كريم إبراهيم، هادي الكردي، عمر الحصري، نور صلاح، سليم إيهاب، علي حازم، عمر الليثي، عمرو تامر، مارتن عادل، محمد عمرو، يحيي عزب.

يذكر أنه تم إنشاء نادى وادى دجلة عام 2002، في منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، وقد تم تسميته بهذا الاسم تيمنًا بمحمية وادى دجلة الشهيرة، وتوسعت أندية وادى دجلة لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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