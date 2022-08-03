الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الوقف الفوري للقتال فى ناغورنى قره باغ

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، إلى الوقف الفوري للقتال بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في ناغورني قره باغ.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: "من الضروري الحد من التصعيد والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلول تفاوضي"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الجيش الأذربيجاني أعلن في وقت سابق اليوم، أنه شن عملية أطلق عليها اسم "انتقام" ردا "على التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمنية المسلحة في أراضي أذربيجان" التي أدت إلى مقتل جندي أذربيجاني.