الأربعاء 03 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

الرئيس السيسى يوجه بسرعة إنهاء تطوير مرافق شرم الشيخ لاستقبال ضيوف قمة المناخ

جريدة الدستور
ads

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي لمراحلها الانشائية.

وعرض الفريق كامل الوزير في هذا الإطار جهود التطوير والتحديث المتواصل في منظومة النقل العام بكافة عناصرها على امتداد الجمهورية، وذلك على المستوى التنفيذي والانشائي، وكذلك المراحل المستقبلية لمختلف المشروعات، فضلاً عن توفير الموارد التمويلية.

كما استعرض وزير النقل أبرز مشروعات قطاع النقل في مدينة شرم الشيخ، خاصةً تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لدعم امكانات المدينة السياحية، فضلاً عن التطوير الجاري بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات، وذلك في إطار التطوير الشامل للمدينة استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل، حيث وجه الرئيس بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق المدينة تجهيزاً لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية.

كما وجه الرئيس بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محلياً والمطابقة للمواصفات العالمية، وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص، أخذاً في الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنية الأساسية للدولة.

كما تم أيضاً استعراض خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى من قطع الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة، خاصةً في منطقة شرق القاهرة، وذلك بتحويلها إلى أنشطة خدمية وتنموية وتجارية، إلى جانب إقامة مبان خاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. مصادر تكشف نسبة النجاح وإعلان الأوائل

ضبط الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف بمستشفى المنصورة

بعد نشر «فيديو المشرحة».. والد نيرة أشرف يكشف الإجراءات التى سيتخذها

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميا| رابط بوابة الثانوية العامة

مصادر: الفتيات يسيطرن على قائمة أوائل الثانوية العامة.. ولا «درجة نهائية»

«الأعلى للإعلام» يوقف برنامج «إيمى تاتو» على قناة الشمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الطريق إلى طماى الزهايرة

خالد عكاشة

مقتل الظواهرى.. كيف جرى وماذا ينتظر القاعدة؟

ماجد حبته

الغيوم التايوانية المواتية!

د هند جاد

حتى لا نتحول لضيوف فى منازلنا

إسراء شوقي

عن المضيق والأزمة الأمريكية - الصينية..«بيلوسي» تضع واشنطن وبكين على حافة النار

إبراهيم داود

عن الدبور جيمس لفلوك.. الذى رحل

رغدة السعيد

الحق غير المستحق

ماجد حبته

الظواهرى.. تصفية ميّت!

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"