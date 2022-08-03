الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

أذربيجان تعلن سيطرتها على مواقع فى ناغورنى قره باغ

أذربيجان
أذربيجان
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أعلنت أذربيجان، الأربعاء، عن أنها سيطرت على مرتفعات استراتيجية عدة في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

 

وقال الجيش الأذربيجاني إنه شن عملية أطلق عليها اسم "انتقام" ردًا "على التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمينية المسلحة في أراضي أذربيجان" التي أدت إلى مقتل جندي أذربيجاني.

 

وكانت أذربيجان أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل أحد جنودها بنيران أرمينية بالقرب من ناغورني قره باغ.

 

واستهدفت "نيران مكثفة" صباح الأربعاء مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة لاتشين، وهي منطقة عازلة بين الحدود الأرمينية وناغورني قره باغ، الجيب الانفصالي المدعوم من يريفان والمتنازع عليه منذ حرب عام 2020.

 

وأشارت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إلى مقتل مجند أذربيجاني في نيران أطلقتها "تشكيلات عسكرية أرمينية غير شرعية".

ناغورني قره باغ أذربيجان سيطرة مواقع استراتيجية أرمينيا مقتل جندي

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