الرئيس السيسى يوجه بتطوير جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى ليتخطى المساعدات إلى النشاط التشغيلى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؛ ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي، وليكون جزءًا أساسيًا من جهود التحالف، وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.