الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الرئيس السيسى يوجه بزيادة الدعم الحكومى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى مليار جنيه

جريدة الدستور
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء "التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي".
 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط التحالف الوطني، منذ انطلاقة فقط مطلع العام الحالى، والذي يتكون من ٢٤ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. 


وقد تم في هذا الإطار استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي للدولة لخدمة الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى. 


وقد أعرب الرئيس عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الجمهورية، ويعد ركنًا مهمًا في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصة الغذاء، بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة، والتى كان آخرها حزمة الدعم الاجتماعي التى وجه بها السيد الرئيس مؤخراً. 


ووجه الرئيس بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامناً مع كون العام الحالي 2022 عامًا خاصًا بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة. 


ووجه الرئيس أيضاً بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني؛ ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزءًا أساسيًا من جهود التحالف، وذلك بهدف توفير فرص العمل وزيادة الانتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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