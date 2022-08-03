الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مناظرة النيابة لجثة طفلة عين شمس: «توفيت بهبوط فى الدورة الدموية»

طفلة
طفلة
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كشفت مناظرة نيابة عين شمس، اليوم الأربعاء، لجثة طفلة لقيت مصرعها على يد والدها بعد أن قام بتعذيبها بالضرب، أنها مصابة بسحجات متفرقة بالجسد.

وتبين أيضا من خلال الكشف الطبي المبدئى أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب تعرضها للضرب الشديد.

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، باستقبالها طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات جثة هامدة ويشتبه في وفاتها جنائيا.

وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفلة «مريم. هـ» 9 سنوات، وبالفحص تبين وجود آثار تعذيب على الجثمان.

ودلت التحريات أن والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تم تحرير محضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بدفن جثة المجنى عليها.

مناظرة نيابة عين شمس طفلة سحجات متفرقة بالجسد مصابة الكشف الطبي المبدئى المستشفيات

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