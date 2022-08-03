الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

ضبط الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف بمستشفى المنصورة

ضبط سيدة
ضبط سيدة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على ممرضة قامت بتصوير نيرة أشرف أثناء تواجدها باستقبال المستشفى العام بمدينة المنصورة.

 تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث، يفيد بتمكن وحدة الرصد والمتابعة برصد مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مُسرّب من داخل المستشفي التخصصي بالمنصورة، للطالبة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها على يد زميلها الطالب محمد عادل، أمام بوابة توشكى الخاصة بالجامعة، أثناء توجهها لأداء امتحانات آخر العام. 

وأكد مصدر طبي أن تحقيقات موسعة تم إجراؤها مع استقبال المستشفى وطاقم التمريض وتم تحديد شخصية الممرضة التي تعمل باستقبال المستشفي والتي قامت بتصوير الفيديو وقت الواقعة وذلك يوم الاثنين الموافق الموافق 20 يونيو، وتبين أنها تدعى "منى .ال" ممرضة ومقيمة بمدينة السنبلاوين. 

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمني التي لقيت مصرعها على يد زميلها التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعى فيس بوك اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية بموقع التواصل الاجتماعى تمكنت الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

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