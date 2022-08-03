6 مصابين فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق “مصر- الإسكندرية” الصحراوي بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، حيث تبينت إصابة “ندي خالد إبراهيم 18 سنة طالبة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أمل خالد إبراهيم 14 سنة طالبة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، جنا خالد إبراهيم 30 سنة مصابة باشتباه نزيف بالبطن، رشا عبدالستار إبراهيم 38 سنة مصابة بكسر في الحوض ونزيف في البطن، عبدالرحمن علي المنشاوي 35 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، يوسف خالد إبراهيم 6 سنوات مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الساق اليمنى، جميعهم من أسرة واحدة ومقيمو مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية”.



ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.