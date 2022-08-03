حبس المتهم بالشروع فى قتل طالب بسبب مبلغ مالى بقليوب

أمرت النيابة العامة في قليوب، اليوم الأربعاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لشروعه في قتل طالب بسلاح أبيض مطواة بقليوب.



وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، باستقبال طالب مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وحجزه للعلاج، ادعاء مشاجرة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة ع م ع 18 سنة طالب مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتم حجزه للعلاج بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين م أ ج 20 سنة عامل مقيمان دائرة المركز.



وتطورت الأمر لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض مطواة بسبب اقتراض المجنى عليه مبلغا ماليا من المتهم وتأخر في سداده وتمكن ضباط البحث الجنائي من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه.