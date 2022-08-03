حيثيات المشدد لمحمود شعبان :«انضم لمقاتلين من تنظيم الجيش الحر»

أودعت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات الحكم على محمود شعبان، بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بالالتحاق بـ«تنظيم الجيش الحر».

وتضمنت الحيثيات إقرار المتهم محمود شعبان بسفره إلى سوريا عبر دولة أجنبية في غضون شهر مارس 2013 وتردده بها على 3 مقاطعات وهي حلب وإدلب وحماة، حيث تقابل مع مقاتلين ينتمون إلى فصائل مسلحة تابعة لجماعة الجيش الحر.

وتابع أنهم اصطحبوه إلى مواقع عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وفيها طالع آثار تلك العمليات ولقنهم دروسا شرعية لتحفيزهم على الاستمرار في حراكهم المسلح، واطمأنت المحكمة لاعترافاته فأصدرت حكمها السابق بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم.