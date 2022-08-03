«تكنولوجيا حلوان» تنظم حفلًا لتخريج الطلاب

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان حفل تخريج دفعة 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومتابعة الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر الحفل الدكتور محمد جودة، والدكتور خالد كمال عبدالواحد، وياسر السيد أمين الكلية، وعدد من الإداريين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الخريجين وذويهم، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان برئاسة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وفي بداية الحفل وجه عميد الكلية تهنئته للخريجين، وأشاد بأداء طلاب الاتحاد خلال فترة دراستهم وما قدموه من خدمات وأنشطة طلابية والمعارف العلمية خلال أربع سنوات الدراسة بالكلية، ونوه إلى أن خريج كلية التكنولوجيا والتعليم قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.

كما هنأ وكيل الكلية وأولياء أمور الخريجين وتمنوا لهم مستقبلًا باهرًا في ضوء الخبرات المكتسبة خلال مدة دراستهم بالكلية.

ووجه مهاب محمدي رئيس الاتحاد كلمة شكر وتقدير للأساتذة أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد في مساعدة الطلاب والوصول بهم إلى هذه المرحلة الفارقة في تاريخهم، كما تضمن الحفل عرضًا للإنشاد الديني وتقديم الشهادات والدروع للطلاب.