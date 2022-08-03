الأربعاء 03 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

«تكنولوجيا حلوان» تنظم حفلًا لتخريج الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان
ads

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان حفل تخريج دفعة 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، ومتابعة الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر الحفل الدكتور محمد جودة، والدكتور خالد كمال عبدالواحد، وياسر السيد أمين الكلية، وعدد من الإداريين ومعاوني أعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الخريجين وذويهم، وذلك بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان برئاسة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وفي بداية الحفل وجه عميد الكلية تهنئته للخريجين، وأشاد بأداء طلاب الاتحاد خلال فترة دراستهم وما قدموه من خدمات وأنشطة طلابية والمعارف العلمية خلال أربع سنوات الدراسة بالكلية، ونوه إلى أن خريج كلية التكنولوجيا والتعليم قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.

كما هنأ وكيل الكلية وأولياء أمور الخريجين وتمنوا لهم مستقبلًا باهرًا في ضوء الخبرات المكتسبة خلال مدة دراستهم بالكلية.

ووجه مهاب محمدي رئيس الاتحاد كلمة شكر وتقدير للأساتذة أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد في مساعدة الطلاب والوصول بهم إلى هذه المرحلة الفارقة في تاريخهم، كما تضمن الحفل عرضًا للإنشاد الديني وتقديم الشهادات والدروع للطلاب.

الدكتور أشرف رضا كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان جامعة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

محمد على.. الباشا الوطنى

الأكثر قراءة

بعد نشر «فيديو المشرحة».. والد نيرة أشرف يكشف الإجراءات التى سيتخذها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقعي وزارة التربية والتعليم الرسمي والدستور

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. وموعد إعلان أسماء الأوائل رسميا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

«التعليم» تستعد لاعتماد نتيجة الثانوية بعد عرضها على مجلس الوزراء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

عن المضيق والأزمة الأمريكية - الصينية..«بيلوسي» تضع واشنطن وبكين على حافة النار

إبراهيم داود

عن الدبور جيمس لفلوك.. الذى رحل

رغدة السعيد

الحق غير المستحق

ماجد حبته

الظواهرى.. تصفية ميّت!

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"