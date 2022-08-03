الأربعاء 03 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

رفضت خطبته.. وفاة شاب بـ«حبة غلال» بالغربية

حبة غلال
حبة غلال
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تُباشر النيابة العامة في الغربية، اليوم الأربعاء، التحقيق في وفاة شاب عقب تناوله حبة حفظ الغلال السامة بقرية سامول، التابعة لمركز المحلة بعد رفض فتاة ارتباطه بها بعدما تقدم لخطبتها.

التفاصيل

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعي «م.ش.س»، مقيم بقرية سامول لمستشفي المحلة العام، مصاب بحالة إعياء شديد ووفاته.

وبالفحص تبين تناوله قيامه بتناول حبة حفظ الغلال السامة؛ لمروره بأزمة نفسية، بعدما رفضت إحدي الفتيات ارتباطه بها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، والتصريح بدفن الجثمان.

الغربية المحلة النيابة العامة في الغربية التحقيق وفاة حفظ الغلال فتاة قرية سامول

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