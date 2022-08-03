الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

البرلمان الفرنسى يصادق على بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا للناتو

البرلمان الفرنسى
البرلمان الفرنسى
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صادق البرلمان الفرنسي على بروتوكولي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو بتصويت في الجمعية الوطنية بأغلبية 209 أصوات، مقابل 46.

 

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن فرنسا تنضم بذلك إلى "20 دولة حليفة صادقت على البروتوكولين".

 

وأشادت كولونا بـ"القرار التاريخي والمهم" للسويد وفنلندا اللتين "كان حيادهما حتى الآن مبدأ أساسيا".

 

ومع ذلك، تحتاج السويد وفنلندا إلى مصادقة الدول الثلاثين العضو في المنظمة للاستفادة من الحماية التي توفرها المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم.

 

وتهدد تركيا بـ"تجميد" العملية، متهمة الدولتين الاسكندنافيتين بالتعاطف مع "حزب العمال الكردستاني" وحلفائه الذين تعتبرهم "منظمات إرهابية".

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