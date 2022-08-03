موسكو: واشنطن متورطة فى النزاع بأوكرانيا ونحذر من عواقب الحرب الهجينة ضدنا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية هجمات كييف الصاروخية على أحياء سكنية ومنشآت مدنية في دونباس.

كما أكد إيغور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة الخارجية الروسية لمنع انتشار الأسلحة والحد من التسلح، أن الحملة الهجينة التي شنت ضد روسيا تهدد بالانزلاق إلى صراع بين القوى النووية.

وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة: "شنت ضد روسيا التي اضطرت للدفاع عن حقها المشروع في ضمان مصالحها الأمنية الأساسية، حملة عسكرية هجينة، محفوفة بخطر الانزلاق إلى صراع مباشر بين القوى النووية".