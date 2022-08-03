مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-8-2022 فى محافظات مصر
يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة والتي تختلف من محافظة لاخرى مع اختلاف خطوط الطول، وتدعوا دار الإفتاء المسلمين دائمًا الي مراعاة فروق توقيت الصلاة .
وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-8-2022 في محافظات مصر
مواعيد الصلاة فى القاهرة
-موعد صلاة الفجر 3:37 ص
-موعد صلاة الظهر 12:01 ص
-موعد صلاة العصر 38: 3
-موعد صلاة المغرب 6:49 م
-موعد صلاة العشاء 8:15
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
-وقت صلاة الفجر 3:38 ص
-موعد صلاة الظهر 12:06
-موعد صلاة العصر 3:45
-موعد صلاة المغرب 6:55 م
-موعد صلاة العشاء 8:23 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
-موعد صلاة الفجر 3:31
-موعد صلاة الظهر 11:57 م
-موعد صلاة العصر 3:35 م
-موعد صلاة المغرب 6:46 م
-موعد صلاة العشاء 8:12 م.
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجْر 3:47 صباحًا
الشروق 5:21 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:03 مساءً
صلاة العَصر 3:35 مساءً
صلاة المَغرب 6:44 مساءً
صلاة العِشاء 8:07 مساءً
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
-وقت صلاة الفجر 3:32 صباحا
-وقت صلاة الظهر 11:49 مساء
-موعد صلاة العصر 3:22 م
-وقت صلاة المغرب 6:33 م
-وقت صلاة العشاء 7:56 م.
الصلاة في مطروح
صلاة الفجْر 3:49 صباحًا
الشروق 5:29 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:17 مساءً
صلاة العَصر 3:57 مساءً
صلاة المَغرب 7:05 مساءً
صلاة العِشاء 8:33 مساءً
مواعيد الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:45 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 22: 3 مساء
موعد صلاة المغرب 6:35 مساء
موعد صلاة العشاء 7:55 مساء
مواقيت الصلاة في مدينة طنطا
صلاة الفجْر 3:35 صباحا
الشروق 5:14 صباحا
صلاة الظُّهْر 12:02 مساءً
صلاة العَصر 3:40 مساءً
صلاة المَغرب 6:49 مساءً
صلاة العِشاء 8:16 مساءً