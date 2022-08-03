مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-8-2022 فى محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة والتي تختلف من محافظة لاخرى مع اختلاف خطوط الطول، وتدعوا دار الإفتاء المسلمين دائمًا الي مراعاة فروق توقيت الصلاة .

وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-8-2022 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة فى القاهرة

-موعد صلاة الفجر 3:37 ص

-موعد صلاة الظهر 12:01 ص

-موعد صلاة العصر 38: 3

-موعد صلاة المغرب 6:49 م

-موعد صلاة العشاء 8:15

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

-وقت صلاة الفجر 3:38 ص

-موعد صلاة الظهر 12:06

-موعد صلاة العصر 3:45

-موعد صلاة المغرب 6:55 م

-موعد صلاة العشاء 8:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-موعد صلاة الفجر 3:31

-موعد صلاة الظهر 11:57 م

-موعد صلاة العصر 3:35 م

-موعد صلاة المغرب 6:46 م

-موعد صلاة العشاء 8:12 م.

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر 3:47 صباحًا

الشروق 5:21 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:03 مساءً

صلاة العَصر 3:35 مساءً

صلاة المَغرب 6:44 مساءً

صلاة العِشاء 8:07 مساءً

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-وقت صلاة الفجر 3:32 صباحا

-وقت صلاة الظهر 11:49 مساء

-موعد صلاة العصر 3:22 م

-وقت صلاة المغرب 6:33 م

-وقت صلاة العشاء 7:56 م.

الصلاة في مطروح

صلاة الفجْر 3:49 صباحًا

الشروق 5:29 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:17 مساءً

صلاة العَصر 3:57 مساءً

صلاة المَغرب 7:05 مساءً

صلاة العِشاء 8:33 مساءً

مواعيد الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 22: 3 مساء

موعد صلاة المغرب 6:35 مساء

موعد صلاة العشاء 7:55 مساء

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

صلاة الفجْر 3:35 صباحا

الشروق 5:14 صباحا

صلاة الظُّهْر 12:02 مساءً

صلاة العَصر 3:40 مساءً

صلاة المَغرب 6:49 مساءً

صلاة العِشاء 8:16 مساءً