الأربعاء 03 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-8-2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة والتي تختلف من محافظة لاخرى مع اختلاف خطوط الطول، وتدعوا دار الإفتاء المسلمين دائمًا الي مراعاة فروق توقيت الصلاة .

 

وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-8-2022 في محافظات مصر 

 

مواعيد الصلاة فى القاهرة

 

 

-موعد صلاة الفجر 3:37  ص

-موعد صلاة الظهر 12:01 ص

-موعد صلاة العصر 38: 3

-موعد صلاة المغرب 6:49 م

-موعد صلاة العشاء 8:15 

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دعاء الصباح لجلب الرزق وقضاء الحوائج

مواعيد الصلاة في الإسكندرية         

 

-وقت صلاة الفجر 3:38 ص

-موعد صلاة الظهر 12:06

-موعد صلاة العصر 3:45

-موعد صلاة المغرب 6:55 م

-موعد صلاة العشاء 8:23 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

-موعد صلاة الفجر 3:31

-موعد صلاة الظهر 11:57 م

-موعد  صلاة العصر 3:35 م 

-موعد صلاة المغرب 6:46 م

-موعد صلاة العشاء 8:12  م.

 

مواقيت الصلاة في أسيوط 

 

صلاة الفجْر 3:47 صباحًا

الشروق 5:21 صباحا 

صلاة الظُّهْر 12:03 مساءً

صلاة العَصر 3:35 مساءً

صلاة المَغرب 6:44 مساءً

صلاة العِشاء 8:07 مساءً

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

-وقت صلاة الفجر 3:32 صباحا

-وقت صلاة الظهر 11:49 مساء

-موعد صلاة  العصر 3:22 م

-وقت صلاة المغرب 6:33 م

-وقت صلاة العشاء 7:56 م.

 

الصلاة في مطروح 

 

صلاة الفجْر 3:49 صباحًا 

الشروق 5:29 صباحا 

صلاة الظُّهْر 12:17 مساءً

صلاة العَصر 3:57 مساءً

صلاة المَغرب 7:05 مساءً

صلاة العِشاء 8:33 مساءً

     

مواعيد الصلاة فى أسوان 

 

موعد صلاة الفجر 3:45  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 22: 3 مساء

موعد صلاة المغرب 6:35 مساء 

موعد صلاة العشاء 7:55 مساء

 

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

 

صلاة الفجْر 3:35 صباحا

الشروق 5:14 صباحا 

صلاة الظُّهْر 12:02 مساءً

صلاة العَصر 3:40 مساءً

صلاة المَغرب 6:49 مساءً

صلاة العِشاء 8:16 مساءً

 

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مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3-8-2022 مواعيد الصلاة فى القاهرة مواعيد الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

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