الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

ليبيا.. اللواء 444 قتال  يوجه ضربة موجعة للمهربين فى صحراء الشويرف

اللواء 444 قتال
اللواء 444 قتال
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أعلن اللواء 444 قتال في ليبيا عن أنه وجه ضربة وصفها بالموجعة والقاصمة للخارجين عن القانون، من مهربي الوقود في صحراء الشويرف.

 

وأضاف أن مفارز الجيش الليبي "باللواء 444 قتال" المتمركزة وسط الوديان اشتبكت فجر الثلاثاء جنوب مدينة الشويرف جنوب غرب ليبيا، مع العصابات المسلحة التي تتاجر بقوت الشعب الليبي.

 

وأفاد بأن قوات اللواء تمكنت من القبض على 8 أشخاص من عصابات التهريب، وضبطت 3 شاحنات بها 120 ألف لتر من الوقود المهرب، وحرق شاحنة بها 40 ألف لتر.

 

وتشهد لبيبا عمليات تهريب واسعة النطاق للوقود على إثر الفوضى الأمنية التي أعقبت أحداث فبراير عام 2011، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي أدى لازدواجية في السلطة.

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وائل لطفي

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