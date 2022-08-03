الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

واشنطن: نحتفظ بحق محاربة الإرهاب فى أفغانستان

الجيش الأمريكى
الجيش الأمريكى
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أعلنت الإدارة الأمريكية أن واشنطن تحتفظ بحق إجراء عمليات جديدة لمحاربة الإرهاب في أفغانستان في حال الضرورة.

 

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن أكبر عدد من عناصر "القاعدة" موجود في أفغانستان حاليا، لكن عددهم "غير كبير".

 

وأضاف: "في حال رأينا من جديد أن هناك خطرا على أمريكا من جانبهم أو من جانب أي جماعة إرهابية أخرى، فإن الرئيس سيحتفظ بحق القيام بهذه الخطوة من جديد"، في إشارة إلى القضاء على زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري.

 

وأكد أن واشنطن تتابع تطورات الأحداث عن كثب وستتعامل معها حسب الوضع، وأن القضاء على الظواهري "لا يعني زوال خطر "القاعدة".

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الاثنين عن القضاء على زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري في ضربة جوية استهدفت منزله في كابل.

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