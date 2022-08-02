الأربعاء 03 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحقيق مع متهم اشترك مع آخر فى النصب على المواطنين

ارشيفية
ارشيفية
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تجرى النيابة العامة تحقيقاتها مع متهم اشترك مع آخر في النصب والاحتيال على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

كشفت التحريات عن قيام المتهم بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة الأراضي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهما، والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأضافت التحريات حصول المتحرى عنهما على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح، واسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط شريكه.

النيابة العامة متهم النصب الاحتيال أموال المواطنين الاستثمار العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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