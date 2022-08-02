العثور على جثة شاب فى حالة تعفن داخل شقة بالهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شاب في العقد الثالث من عمره في حالة تعفن رمي داخل شقته الكائنة، بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بشارع الشهيد بمنطقة الطوابق بدائرة القسم، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالشارع المشار إليه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم كسر باب الشقة وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره في حالة تعفن رمي ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يقيم بمفرده، وأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.