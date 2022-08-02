القبض على مدير مخزن حجب 13.5 طن دقيق وسكر بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب 13.5 طن دقيق وسكر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق والسكر داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 13.5 طن دقيق وسكر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.