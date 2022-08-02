محللون: «القاعدة» يواجه «أزمة خلافة» بعد الظواهرى

سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الضوء على مستقبل تنظيم «القاعدة»، فى أعقاب مقتل زعيم التنظيم أيمن الظواهرى، فى غارة جوية أمريكية استهدفته فى أفغانستان.

ورأى خبراء سياسيون تحدثت إليهم الصحيفة الأمريكية، أن عملية استهداف «الظواهرى» تظهر أن الولايات المتحدة ما زالت قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة فى أفغانستان، بعد انسحاب القوات من على الأرض العام الماضى.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكترونى، قال المحللون: «تنظيم القاعدة عدل من وضعه ليعتاد على خسارة قادته مع ظهور شخصيات جديدة لتولى القيادة، واليوم وفى ظل انقسام التنظيم إلى أفرع وامتداد المنتسبين إليه عالميًا من غرب إفريقيا إلى الهند، يظل التساؤل مطروحًا بشأن، ما إذا كانت تلك الجماعات ستركز على الصراعات المحلية أم ستتحد من أجل المزيد من الطموحات العالمية؟».

وقال الباحث فى معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، إن «القاعدة» يواجه حاليًا أزمة خلافة حادة، فمن الناحية الفنية من المقرر أن يتولى سيف العادل زمام أمور التنظيم، غير أنه موجود حاليًا فى إيران، الأمر الذى يدفع المنتسبين للتنظيم لطرح تساؤلات حول مصداقية ماضيه.

وأضاف «ليستر»: «تولى سيف العادل زمام الأمور قد يكون بمثابة ناقوس الموت لتطلعات القاعدة كتنظيم عالمى، حيث يعمل المنتسبون على تعميق استقلاليتهم عن التنظيم».