الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

طريقك للتمتع بذكاء عاطفى والتعامل برحمة مع الآخرين

ذكاء عاطفى
ذكاء عاطفى
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يبحث الكثيرون من البشر عن طرق جديدة لعيش حياة أكثر سعادة وتناغمًا، وسط بيئة مليئة بالذكاء الاجتماعى والتفكير السليم، وهى الطرق التى دلنا عليها أشهر كُتّاب التنمية الذاتية وعلم النفس، دانيال جولمان، الذى صدرت له مؤلفات «الذكاء العاطفى» و«القيادة البدائية» و«الذكاء الاجتماعى»، وغيرها الكثير.

وقال «جولمان» إنه «عندما نركز على أنفسنا فقط، يمتلئ عالمنا بمشكلاتنا وانشغالاتنا، لكن عندما نركز مع الآخرين، يتسع عالمنا ويتعامل العقل مع مشاكلنا الخاصة ويهونها، بحيث تبدو أصغر فى أعيننا، وهو ما يزيد من قدرتنا على الاتصال أو العمل المتناغم مع من حولنا»، مبينًا أن «التعاطف الحقيقى مع الآخرين لا يعنى أن تعيش آلامهم ومشكلاتهم فحسب، بل التحرك أيضًا للمساعدة فى تخفيفها».

وحذر من عدم الانتباه إلى مشكلات الآخرين، لأن ذلك يقتل التعاطف، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى فى التعاطف هى ملاحظة حاجة الآخر، فكل شىء يبدأ بالانتباه، مع ضرورة أن يكون لدينا «ذكاء عاطفى»، علمًا بأن الناس يصبحون أكثر ذكاءً عاطفيًا مع تقدمهم فى العمر ونضجهم.

وأضاف أن ما يهم حقًا الأشخاص الذين يرغبون فى تحقيق النجاح والسعادة والإنجازات مدى الحياة هو أن يتحلوا بمجموعة محددة من المهارات العاطفية، وليس فقط القدرات المعرفية البحتة التى يتم قياسها من خلال اختبارات الذكاء التقليدية.

وواصل: «الأشخاص ذوو المهارات العاطفية المتطورة، هم أيضًا أكثر الناس شعورًا بالرضا فى حياتهم»، ونصح بأن نصبح أشخاصًا ذوا مهارات عاطفية، معتبرًا أنهم أكثر الناس رضا وسعادة فى حياتهم، بينما الأشخاص الذين لا يستطيعون السيطرة على حياتهم العاطفية، يخوضون معارك داخلية تخرب قدرتهم على العمل المركز والتفكير الواضح. وأجاب عن سؤال: «كيف يمكنك أن تكون رحيمًا مع الآخرين؟»، قائلًا: «فعل الرحمة يبدأ بالاهتمام الكامل، وإذا رأينا شخصًا يعانى، فمن الطبيعى أن نتعاطف معه، وإذا كنا نتناغم مع الشخص الآخر، فإنه سيشعر بنا، وإذا كان هذا الشخص فى حاجة ماسة إلينا، فيمكننا تقديم المساعدة فورًا، فالتعاطف يبدأ بالاهتمام».

 

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