إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

شهد طريق "بلبيس- العاشر"، حادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بإصابات متنوعة.

كان قد تلقى مدير أمن الشرقية، بلاغا بوقوع تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق "بلبيس -العاشر"، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور متعددة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيقات.