الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عامل وزوجته بتهمة قتل طفلتهما ببولاق الدكرور

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بتجديد حبس المتهمين بقتل طفلتهما 5 سنوات بمنطقة بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثمان، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوفاة.

كانت البداية بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة رضيعة بها آثار ضرب وكدمات متفرقة بالجسد، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء والديها سقوطها من على السرير على خلاف الحقيقة ووجود شبهة جنائية.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بسقوطها من على السرير، وبإعادة مناقشتهما ومواجهتهما بتقرير مفتش الصحة بوجود آثار ضرب وكدمات.

بتضييق الخناق عليهما أقرا بتعديهما عليها بالضرب بسبب بكائها المستمر "زنانة"، وأنهما لم يقصدا قتلها وأنهما في سبيل الهروب من المساءلة القانونية ادعيا كذبًا سقوطها من على السرير، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الطب الشرعي بولاق الدكرور حبس الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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