إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «طنطا - كفرالشيخ»

شهد الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ" بمحافظة الغربية اليوم إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، بكدمات وكسور وسحجات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخري ربع نقل.

كان مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ربع نقل، علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وإصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل، علي الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ، وبالقرب من مدخل مول طنطا، مما أدي إلي إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة تدعي "همت.م.ال" وتبلغ من العمر 29 عاماً، ومقيمة بمركز قطور.

كما تم عمل الاسعافات الأولية، للمصابين ونقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن السبب وراء الحادث، هي السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.