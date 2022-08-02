الثلاثاء 02 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق «طنطا - كفرالشيخ»

حادث
حادث
ads

شهد الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ" بمحافظة الغربية اليوم إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة، بكدمات وكسور وسحجات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي، وأخري ربع نقل.

كان مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ربع نقل، علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وإصابة عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ربع نقل، علي الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ، وبالقرب من مدخل مول طنطا، مما أدي إلي إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة تدعي "همت.م.ال" وتبلغ من العمر 29 عاماً، ومقيمة بمركز قطور.

كما تم عمل الاسعافات الأولية، للمصابين ونقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن السبب وراء الحادث، هي السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ محافظة الغربية حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية أن نتفق على «سكة السلامة»

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022.. ورابط بوابة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوى| اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 لحظة اعتمادها

ضوابط إعلان تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

عيد رحيل

الفنان الموبايل

حسين دعسة

التغيير السياسى داخل 10 كم².. الشعب وسط بغداد

ماجد حبته

هل تزور بيلوسى تايوان؟!

منى رجب

تأملات فى يوم الصداقة العالمى

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى