الجمعة 05 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تفاصيل تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة 2022

تنسيق
تنسيق
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يبحث أولياء أمور الطلاب عن تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة 2022، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022  بداية الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورغم أنه لا يتم إعلان تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة 2022، إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وتحديد وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات وتقسيم طلاب الثانوية العامة 2022 إلى مراحل لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات وفق مجموعهم، إلا أن البحث عن تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة تصدر عمليات البحث عبر محرك “جوجل”.

تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة 2022 

ويسترشد طلاب الثانوية العامة 2022 بتنسيق الجامعات للعام الماضي لتحديد مؤشرات تنسيق الجامعات للعام الجاري، وجاء تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 كالتالي: 

 

  • الطب البشري 90.73%
  • طب المنصورة      386.0
  • طب الزقازيق        382.0
  • طب الإسكندرية     382.0
  • طب طنطا            381.0
  • طب كفر الشيخ      381.0
  • طب القاهرة          380.0
  • طب بور سعيد       379.0
  • طب عين شمس      378.0
  • طب الأسنان 90.2%
  • الصيدلة 88.5%
  • الهندسة 80%

 

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية 2022

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن قواعد تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة 2022 هذا العام  لن تختلف عن قواعد تنسيق الجامعات العام الماضي، سواء بالنسبة لطلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو خريجي الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية.

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يتم تحديد الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022، وكان الحد الأدنى 362.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.41% للشعبة العلمية فأكثر.

وضمت 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وضمت 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة والشعبة الهندسية، و269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.7% فأكثر.

وضمت 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، للشعبة الأدبية، حيث يصل إجمالي الطلاب لهذه المرحلة 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة.

وكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2020-2021  88.4% للعلمي علوم و80% للرياضة و65.7% للأدبي.

رابط الدستور للاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة 2021-2022

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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