الثلاثاء 02 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تجديد حبس عاطل سدد لزوجته 20 طعنة وقطع أذنها فى حلوان

ارشيفية
ارشيفية
ads

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدي على زوجته وقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وتسديد 20 طعنة لها بجسدها النحيل بمنطقة حلوان.

كان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل تعدى على زوجته وقام بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة في كتفيها ومنطقة البطن وأصاب الطحال، ونقلت إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال مواطنة 24 عامًا، ومقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم مصابة بـ20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع فى الأذن اليمنى وحجزت فى العناية المركزة فى حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وجار التحقيق معه حول ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

حبس عاطل التعدي زوجته قطع أذنها حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية أن نتفق على «سكة السلامة»

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 8 -2022 فى مصر

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 2- 8- 2022

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022.. ورابط بوابة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوى| اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 لحظة اعتمادها

ضوابط إعلان تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

البروفيسور فيريرا

حسين دعسة

نهاية متوقعة باغتيال زعيم القاعدة.. حقائق العملية السرية

جلال حمام

الحقيقة تبقى.. ولو طال الزمان

د. القس صفوت البياضى

من أفضل الأخبار

عيد رحيل

الفنان الموبايل

حسين دعسة

التغيير السياسى داخل 10 كم².. الشعب وسط بغداد

ماجد حبته

هل تزور بيلوسى تايوان؟!

منى رجب

تأملات فى يوم الصداقة العالمى

صور

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"

إسرائيل تعقد جلسة لتقييم الأوضاع بعد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى