الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

انطلاق «مودة» لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن انطلاق فعاليات البرنامج القومي لتأهيل المقبلين على الزواج "مودة " للعام الجامعي 2022/2023 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على مدار يومين، مشيرًا إلى أهمية البرنامج في بناء وتنمية وتثقيف المجتمع الجامعي والمجتمع المحيط بالجامعة وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة.  

و‎أوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج يهدف إلى تدريب الشباب ثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا بما يؤهلهم لتأسيس أسرة قوية ومتماسكة وتربية أبناء أسوياء، مشيرًا إلى دور جامعة طنطا في دعوة طلابها للتفاعل مع البرنامج واستيعاب موضوعاته من خلال إعداد خطة تنفيذية للبدء في تقديم الدورات لتأهيل مايقرب من23 ألف طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

‎وأشارت الدكتورة رانيا الكيلاني، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية ومنسق البرنامج بجامعة طنطا، إلى بدء فعاليات البرنامج بتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإعدادهم لتأهيل طلاب الفرقة الرابعة.

وأضافت أن البرنامج شمل تقديم عدد من ورش العمل أهمها التعرف على الأبعاد الاجتماعية، والجوانب الشرعية والصحية في العلاقات الأسرية، وتطبيقات عملية على الدليل التدريبي، والتعريف بالمنصة الإلكترونية لـ"مودة" وكيفية التسجيل بها، ومنهجية التنفيذ على الطلاب،حيث حاضر في ورش العمل راندا فارس مدير البرنامج بوزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد عباس منسق البرنامج بالوزارة، والدكتور محمد فوزى والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور ومدرب معتمد بمشروع مودة، والدكتورة رباب الكيلاني استاذ الطب الشرعي والسموم بجامعة طنطا.

إنطلاق فعاليات البرنامج القومى مودة تأهيل الشباب المقبلين على الزواج بجامعة طنطا الحاسبات والمعلومات شئون التعليم والطلاب وزارة التضامن التضامن الاجتماعي المقبلين على الزواج

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