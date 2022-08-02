«ماس كهربائى».. النيابة تكشف سب حريق شقة بعين شمس

تسلمت نيابة عين شمس الجزئية، الثلاثاء، تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة سكنية، وتبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نتيجة زيادة الأحمال، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كان تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كوردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.