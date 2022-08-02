برلمانى: زيادة الرقعة الزراعية بتوشكى تحقق الاكتفاء الذاتى

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته بزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المنزرعة في مشروع توشكى، وتطوير منظومة الري بها، يستجيب لتطلعات الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي وتلبية الاستهلاك المحلي.

ونوه أبوعايشة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن قرارالرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية بتوشكى، سيكون فارقا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من جهة وفي مقدمتها القمح، كما سيقلل فاتورة استيراد الحبوب والسلع الزراعية من الخارج، فالقرار هام وحيوي على مختلف الأصعدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى توجيهات الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى وتطوير نظم الرى، والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، قائلا: إنه تفكير مستقبلي يخدم الوطن ويعمل حسابا للأزمة العالمية المتصاعدة بعد الحرب الروسية- الأوكرانية.

وشدد أبو عايشة على أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي. وتعزيز البنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الري المحوري وتبطين الترع، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجاري تنفيذها بالمشروع- يؤكد أن المشروع سيؤتي ثمارًا عالية الفترة المقبلة.

واختتم بأن توجيهات الرئيس فيما يخص زيادة الرقعة الزراعية، تتكامل مع توجيهات أخرى للدولة في مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، والتي ستضيف ما يزيد على 2 مليون فدان للرقعة الزراعية بالوطن.