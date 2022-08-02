الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع عامل سقط من سقالة بالطابق الخامس بالفيوم

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من سقالة
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لقي عامل بناء مصرعه، الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلي سقالة في الطابق الخامس، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض جثة هامدة، في محافظة الفيوم.

التفاصيل

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من عمال في البناء، بمصرع شاب سقط من أعلى ثقالة بالدور الخامس أثناء عملهم.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ مصرع شاب يدعى أحمد سيد زكي، 21 سنة، اختل توازنه أثناء عمله في الطابق الخامس، وسقط على الأرض جثة هامدة غارقاً في دمائه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

عامل بناء الدور الخامس سقوط جثة هامدة

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