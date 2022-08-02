مصرع عامل سقط من سقالة بالطابق الخامس بالفيوم

لقي عامل بناء مصرعه، الثلاثاء، إثر سقوطه من أعلي سقالة في الطابق الخامس، بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض جثة هامدة، في محافظة الفيوم.

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كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من عمال في البناء، بمصرع شاب سقط من أعلى ثقالة بالدور الخامس أثناء عملهم.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبينّ مصرع شاب يدعى أحمد سيد زكي، 21 سنة، اختل توازنه أثناء عمله في الطابق الخامس، وسقط على الأرض جثة هامدة غارقاً في دمائه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.