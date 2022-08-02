ضبط طنى دقيق مجهول المصدر فى الشرقية

تمكنت مديرية التموين في الشرقية من ضبط طني دقيق مجهول المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بمدينة العاشر من رمضان.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكل الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة برئاسة مديرها أحمد إبراهيم للتفتيش على المصانع والمحال التجارية أسفرت ضبط شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كيلوجراما بإجمالي وزن طني دقيق فاخر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تحررت 4 محاضر للأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم جود شهادة صحية للعاملين بها.