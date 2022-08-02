إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

هنأ يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نجاح عملية اغتيال أيمن الظواهري، قائد تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال لابيد: "العالم أصبح اليوم أكثر أمانًا، وعلى قادة التنظيمات الإرهابية وداعميهم أن يعلموا أنهم يعيشون في وقت مستعار، قوى الحرية ستقدمكم إلى العدالة"، وذلك بحسب ما نشره الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع «تويتر».

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس الإثنين، عن اغتيال أيمن الظواهري بغارة أمريكية استهدفت منزل قائد تنظيم «القاعدة» في أفغانستان.

وأكد بايدن أن الغارة تم تنفيذها بطائرة دون طيار، خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن جهاز الاستخبارات الأمريكية «CIA» حدد مكان الظواهري في وقت سابق من هذا العام، حيث انتقل إلى وسط العاصمة الأفغانية «كابول»، واجتمع مع أفراد عائلته.