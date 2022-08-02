الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تدريب بحري «مصرى- يونانى» عابر بنطاق الأسطول الشمالى

تدريب بحري «مصري-
تدريب بحري «مصري- يوناني
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نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية «المعز» مع السفينة الحربية اليونانية «HS IKARIA SZEF» وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركّزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات (لاسلكية - منظورة).

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تدريب بحري «مصري- يوناني

ويساهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، بما يساهم بشكلٍ فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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تدريب بحري «مصري- يوناني
May be an image of ocean
تدريب بحري «مصري- يوناني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية أن نتفق على «سكة السلامة»

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