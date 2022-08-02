أسرة «فتاة البراجيل» المغتصبة تصل محكمة الجيزة

وصلت أسرة «طفلة البراجيل» - التي لقيت مصرعها على يد نجل عمتها الذي تخلص منها عقب فشله في التعدي عليها جنسيًا- إلى محكمة جنايات الجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم أوسيم، بلاغا بالعثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من الفحص أن المجنى عليها طفلة تدعى «أمل. م»، 15 سنة، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.



وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها، حيث قام المتهم بمحاولة التعدي عليها وقتلها وترك جثتها عارية ولاذ بالفرار.